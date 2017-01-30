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Штаб АТО: Бойовики двічі намагалися вибити з позицій ЗСУ в районі Авдіївки, є загиблі й поранені

Річниця бою під Крутами: Вшановувати пам’ять героїв прийшли бійці АТО

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      23:21 Інспекція на позиціях Сєвєродонецька: Що побачив начальник тилу ЗСУ на передовій – відео
      23:09 У Черкасах ортопед-травматолог розпочав цикл безплатних операцій з протезування
      22:55 Вшанання Героїв Крут: У Києві влаштували історичну реконструкцію бою армії УНР за завод "Арсенал"
      22:34 У Слов'янську під час смолоскипної ходи в пам'ять про Героїв Крут стався вибух
      22:28 У Черкасах показали зроблену руками "Вишивану Україну"
      22:18 У Запоріжжі вшанували героїв Крут пам'ятною ходою та реквіємом
      22:05 У Трампа пояснили, чому обмежили в'їзд мігрантів
        21:51 Річниця бою під Крутами: Вшановувати пам’ять героїв прийшли бійці АТО
        21:40 Через "антиімігрантський" указ Трампа на "Оскар" не потрапить іранський режисер
          21:30 Затонуле малайзійське судно: поблизу Борнео врятували 25 пасажирів
            21:14 ГУР: Дезертири розстріляли російського офіцера, який намагався перешкодити їхній втечі
            20:50 Геращенко: Росія блокує виконання Мінських угод, сподіваючись на лояльність нової адміністрації США
              20:31 Екс-президента Європарламенту Шульц стане суперником Меркель на виборах у Німеччині
                20:19 Під Авдіївкою знищено ватажка бойовиків "Грека" – журналіст
                20:12 У Києві відбувся щорічний урочистий марш пам'яті Героїв Крут
                19:54 "Київенерго" не перераховуватиме платіжки за тепло для будинків з лічильниками, де не дотримувався температурний режим
                19:46 Авдіївку штурмували дві групи окупантів по 25 осіб в кожній – Полторак
                  19:26 Керівники територіальних підрозділів поліції Донеччини долучилися до #22PushupChallenge
                  19:03 Штаб АТО: Бойовики двічі намагалися вибити з позицій ЗСУ в районі Авдіївки, є загиблі й поранені
                  18:40 #22PushUpChallenge: Нацполіція Донеччини віджалась на пляжі – відео
                  18:15 Засудження Великої Британії та "принцип взаємності" від Ірану: Як у світі реагують на "антимігранський" закон Трампа
                    17:55 "Чистку ГПУ від зрадників": Луценко заявив про затримання заступника облпрокурора Кіровоградщини
                    17:36 В аеропортах Японії встановлюють "розумних роботів", які даватимуть підказки туристам
                    17:33 У Харкові курсанти-льотчики влаштували рекордний #22PushupChallenge у вигляді літака – фоторепортаж
                    17:13 У Києві з'явилася служба для пошуку загублених речей
                    16:50 На мітинг проти "антимігрантського" указу Трампа прийшов засновник Google
                      16:35 У Харкові до #22PushupChallenge приєдналися 2017 курсантів ВПС, утворивши "живий" літак – відео
                      16:21 В Іраку у звільнених від терористів кварталах знайшли понад десяток російських ракет
                        16:07 ГУР: Бойовики обстріляли з артилерії окуповану Брянку
                          15:45 Зникле малайзійське судно: Біля Борнео врятували капітана та моряка
                            15:33 У "Київенерго" заявили, що розглядають ситуації з "космічними" платіжками
                            15:16 Наслідки обстрілів житлового кварталу Авдіївки – фоторепортаж
                            15:05 У Києві відбудеться реконструкція бою за завод "Арсенал"
                            14:52 Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки – поранено двох цивільних
                            14:35 Поезія Олеся показує, як треба любити Україну – Порошенко
                            14:20 У Києві на Лук'янівському цвинтарі перепоховали поета Олександра Олеся та його дружину
                            13:58 ДПСУ: Провідниця поїзда "Москва-Одеса" везла деталі для приладу нічного бачення – відео
                            13:55 Мотузяник: Минулої доби окупанти цілими батареями застосовували важке озброєння на Маріупольському напрямку
                            13:51 Церемонія громадського прощання із Олександром Олесем та його дружиною Вірою – трансляція завершена
                            13:35 У Києві українці вшановують пам’ять героїв Крут – фоторепортаж
                            13:17 Турчинов: Героїв Крут убили, бо не змогли зламати
                            13:01 Речник Міноборони розповів про втрати української армії через ранковий штурм під Авдіївкою
                            12:52 Брифінг речника Міноборони з питань АТО Олександра Мотузяника – відео
                            12:37 "Нестандартний формат": У Нідерландах слідчі у справі MH17 не можуть розшифрувати передані Росією знімки з радарів
                              15:06

                              "Ми повинні переписати стратегію": Гонтарева розповіла, що буде з "Приватбанком"

                                17:06

                                Ефект Хризаліди: Львівська мисткиня зачарувала Францію своїми роботами

                                  "Перестаньте вбивати українців" – Порошенко у Фінляндії відмовився спілкуватися з російськими журналістами

                                  17:29

                                  У Києві грабіжники напали на народну артистку України

                                  21:34

                                  "Вибухова напасть": у Сумах знову пролунав вибух у багатоповерхівці

                                  09:44
                                  22:17

                                  Військові посадовці світу вражені оборонною промисловістю України

                                    11:01

                                    Зміна вектору: Лукашенко несподівано заговорив про війну у "братній Україні"

                                      15:15

                                      Із Криму люди масово їдуть на материкову Україну для святкування новорічних свят

                                        17:31

                                        У МВС пояснили, що саме планують змінити у користуванні водійськими посвідченнями

                                        22:04

                                        У Києві у Володимирському соборі сталася масова бійка, є постраждалі – ЗМІ

                                        18:49

                                        Синоптики спрогнозували, коли в Україну прийде потепління

                                        Потягом – до Європи: "Укрзалізниця" запустить пряме сполучення з Австрією та Болгарією

                                        17:07
                                        18:13

                                        Bloomberg: 2017 року гривня стане найстабільнішою валютою у світі

                                        09:19

                                        "Не вистачає робочих рук": Уряд Польщі заохочуватиме українців приїздити до країни

                                          18:21

                                          У ВР зареєстрували законопроект про зменшення швидкості дорожнього руху

                                            18:27

                                            "Ластівочка щастя та добробуту": Президент із родиною привітав українців з Різдвом Христовим

                                            19:19

                                            Українські туристи, які "застрягли" в аеропорту Дубаї, 7 годин чекали на воду від авіакомпанії

                                            18:13

                                            Після візиту в Україну сенатори США заявили, що домагатимуться жорстких санкцій щодо Росії

                                              15:36

                                              Генштаб планує провести мобілізацію офіцерів запасу

                                                В Україні хочуть декомунізувати 8 березня, 1 і 9 травня

                                                13:07
                                                23:09

                                                У Черкасах ортопед-травматолог розпочав цикл безплатних операцій з протезування

                                                22:34

                                                У Слов'янську під час смолоскипної ходи в пам'ять про Героїв Крут стався вибух

                                                21:51

                                                Річниця бою під Крутами: Вшановувати пам’ять героїв прийшли бійці АТО

                                                20:12

                                                У Києві відбувся щорічний урочистий марш пам'яті Героїв Крут

                                                18:40

                                                #22PushUpChallenge: Нацполіція Донеччини віджалась на пляжі – відео

                                                16:35

                                                У Харкові до #22PushupChallenge приєдналися 2017 курсантів ВПС, утворивши "живий" літак – відео

                                                14:52

                                                Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки – поранено двох цивільних

                                                14:20

                                                У Києві на Лук'янівському цвинтарі перепоховали поета Олександра Олеся та його дружину

                                                13:58

                                                ДПСУ: Провідниця поїзда "Москва-Одеса" везла деталі для приладу нічного бачення – відео

                                                13:55

                                                Мотузяник: Минулої доби окупанти цілими батареями застосовували важке озброєння на Маріупольському напрямку

                                                13:51

                                                Церемонія громадського прощання із Олександром Олесем та його дружиною Вірою – трансляція завершена

                                                13:17

                                                Турчинов: Героїв Крут убили, бо не змогли зламати

                                                13:01

                                                Речник Міноборони розповів про втрати української армії через ранковий штурм під Авдіївкою

                                                12:52

                                                Брифінг речника Міноборони з питань АТО Олександра Мотузяника – відео

                                                12:24

                                                У Києві Порошенко разом з дружиною поклали квіти до Пам'ятного Хреста Героям Крут

                                                12:07

                                                Панахида за Олександром Олесем та його дружиною Вірою – відео

                                                11:35

                                                Президент бере участь в урочистій церемонії покладання квітів до Пам'ятного Хреста Героям Крут – відео

                                                11:00

                                                Божественна Літургія у храмі Різдва Пресвятої Богородиці – трансляцію завершено

                                                09:20

                                                Бій за майбутнє: Сьогодні українці вшановують пам’ять героїв Крут

                                                23:58

                                                У зоні АТО литовський режисер знімає фільм "Іній" про події на Донбасі

                                                21:45

                                                Домашні консерви, печиво та камуфляжні однострої: На передову доправлять 16 тонн гуманітарної допомоги

                                                18:22

                                                У Києві показали фільм "Рідні" про те, як війна віддаляє близьких людей

                                                18:01

                                                "Ігри незламних": Як у Києві відбирали кандидатів серед ветеранів-військовиків для змагань у Торонто

                                                15:51

                                                "Особливо небезпечний": У РФ українця Миколу Карпюка доправили до Володимирського централу

                                                15:11

                                                Злидні української кіноосвіти: в яких жахах куються канські лауреати – "Кіно з Яніною Соколовою"

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