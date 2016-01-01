Байден закликав до зміцнення антикорупційних органів для викорінення кумівства в Україні
НАБУ планує провести заочне засудження судді Чауса, який не з'явився на допит
Затемна керівник поліції Донеччини підняв підлеглих за тривогою – відбулись нетипові навчання
Авіакатастрофа у Бішкеку: що розповіли про аварію місцеві мешканці та експерти
Порошенко доручив МЗС передати в Гаазький трибунал позов проти Росії
Порошенко: "Санкції проти Росії мають діяти до повного відновлення цілісності України"
Нацрада планує розглянути трансляцію на СТБ передачі з військовим РФ, що воював на Донбасі
У Мінсоцполітики розкрили особливості пенсійної реформи 2017 року
На Полтавщині виявили тіло капітана ЗСУ з вогнепальним пораненням
У Міноборони повідомили про втрати ворога за минулий тиждень
"Вони усувають те, що їм незручно": російський художник Павленський разом із сім'єю втік з країни
Столична прокуратура викрила службовця Науково-дослідного інституту, який привласнив 1,2 млн грн
Ворожі мінометні обстріли та вогонь у відповідь: у Міноборони повідомили про ситуацію на фронті
Прокуратура Києва перевіряє законність закриття справи щодо Каська
Екс-регіоналу Єфремову суд надав безкоштовного адвоката, бо його власні не з'явились у залі
Штайнмаєр: НАТО турбують слова Трампа про те, що Альянс застарів
"Укрзалізниця" просувається Європою: потяги рушать в Угорщину, Польщу та Словаччину
ГУР: На Донбасі не потоваришували спецназівці РФ та бойовики, поранено 20 осіб
СБУ знешкодила агентурну мережу терористів, що "зливала" інформацію про позиції ЗСУ
Байден назвав умови виконання політичої частини Мінських угод
США надали Україні більше $600 мільйонів на безпекову галузь – Байден
Стало відомо, які зобов'язання має Україна перед МВФ 2017 року
Підсумки Паризької конференції: Ізраїль закликали повернутися до кордонів 1967 року
Порошенко: "Україна ніколи не повернеться у стійло російської імперії"
Стрілянину на Житомирщині влаштували заїжджі "гастролери" із Львівщини
СБУ викрила махінації з відчуження земельних ділянок на Києвщині на майже 2 млрд грн
Посольство України перевіряє, чи були українці в літаку, що розбився в Бішкеку