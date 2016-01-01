Київ
  • Київ
  • Вінниця‎
  • Дніпропетровськ‎
  • Донецьк‎
  • Житомир‎
  • Запоріжж я‎
  • Івано-Франківськ
  • Кіровоград
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Львів‎
  • Миколаїв‎
  • Одеса‎
  • Полтава
  • Рівне‎
  • Сімферополь
  • Севастополь
  • Суми
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький‎
  • Черкаси‎
  • Чернівці‎
  • Чернігів‎
-6°C
USD
  • EUR
  • RUR
  • USD
  • BTC
27.67
прямий ефір
ти репортер
Завантаження
Сховати
вибір редакції
   
топ-новини
Ворожі мінометні обстріли та вогонь у відповідь: у Міноборони повідомили про ситуацію на фронті  
Порошенко: "Україна ніколи не повернеться у стійло російської імперії"  
Хуг відвідає зону АТО
Байден назвав умови виконання політичої частини Мінських угод  
"Укрзалізниця" просувається Європою: потяги рушать в Угорщину, Польщу та Словаччину
топ-відео
Герої оборони Донецького аеропорту: У НВІМУ відбувся меморіальний вечір пам'яті загиблих "кіборгів"  
Ветерани АТО влаштували різдвяні співи у Національному музеї історії України  
Байден прибув до України  
Стрілянину на Житомирщині влаштували заїжджі "гастролери" із Львівщини  
новини
Усі новини
АТО на Сході
Бюджет-2017
новини компаній
Українська компанія випустили патріотичні моделі літаків і мініатюрних АТОшників
Українська компанія випустили патріотичні моделі літаків і мініатюрних АТОшників  
популярні новини
Фестиваль Маланки-2017: Спільна хода казкових персонажів, героїв мультфільмів та відомих політиків
Фестиваль Маланки-2017: Спільна хода казкових персонажів, героїв мультфільмів та відомих політиків   
Президент Сербії погрожує застосувати війська проти Косово
Президент Сербії погрожує застосувати війська проти Косово
Негода у світі: У Румунії корабель застряг у кризі, а у Боснії та Герцеговині замерзла річка Босна
Негода у світі: У Румунії корабель застряг у кризі, а у Боснії та Герцеговині замерзла річка Босна   
У Facebook оголосили кампанію з боротьби проти фальшивих новин у Німеччині
У Facebook оголосили кампанію з боротьби проти фальшивих новин у Німеччині
Ветерани АТО влаштували різдвяні співи у Національному музеї історії України
Ветерани АТО влаштували різдвяні співи у Національному музеї історії України   
На Сумщині попрощалися із загиблим морським піхотинцем Миколою Охріменком
На Сумщині попрощалися із загиблим морським піхотинцем Миколою Охріменком   
Із Чорнобильської зони відчуження намагалися вивезти 80 кілограмів металобрухту – ДПСУ
Із Чорнобильської зони відчуження намагалися вивезти 80 кілограмів металобрухту – ДПСУ  

Головна

про 5 канал

©2003-2016 5 канал. Вiдповiдно до п. б) част. 1 ст. 15 Закону України "Про авторське право i сумiжнi права", до майнового права автора належить виключне право на дозвiл або заборону використання твору iншими особами. "5 канал" забороняє iншим особам використовувати твори, що транслюються в ефipi "5 каналу", з будь-якою метою. "5 канал" дозволяє вiльне використання матерiалiв сайту за наступних умов: збереження логотипу на зображеннях; вiдео має бути в плеєрі YouTube; в тексті - клікабельний прямий URL на сторінку, матеріали якої використані. Матеріали, що містять посилання на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства "Інтерфакс-Україна"