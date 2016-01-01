Генконсульство перевіряє інформацію, чи є українці серед розстріляних "Санта-Клаусом" у Стамбулі
Штаб АТО: В районі Водяного окупанти застосували 122-мм артилерію
35 людей загинули в Стамбулі через теракт у нічному клубі - ЗМІ
"Ми обов'язково об'єднаємося" – Президент України привітав українців з Новим 2017 роком
"Перемога буде за нами": Бійці АТО з передової привітали українців з Новим роком – відео
Луганщина: Як бійці АТО проводжали 2016 та хто забезпечив їм святковий настрій
Як волонтери вітали поранених бійців АТО з наступаючим Новим роком
Президент заявив, що перед його приїздом бойовики спробували штурмувати українські позиції у Широкиному
Бійці привітали українців з Новим роком із передової - відео
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"Вітання" з Новим роком: бойовики 20 разів обстріляли позиції АТО
Меркель: найгірше, що теракти здійснюють люди, які просять притулку у Німеччині і знаходять його
Рік великих змін для армії: міністр оборони подякував українцям за підтримку ЗСУ
За рік на Донбасі загинули 211 українських військових – Порошенко
Порошенко і американські сенатори відвідали командний пункт ЗСУ біля Широкиного
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У Маріуполі п’яний поліцейський в’їхав в огорожу міської ялинки
Переселенець із Луганщини став волонтером у Вінниці і робить буржуйки для бійців АТО
Позаблоковий статус і відмова ЄС і НАТО – це пастка, в яку Росія нас хотіла спіймати – експерт
Із Криму люди масово їдуть на материкову Україну для святкування новорічних свят
"Мріяти і досягати": Патрульні записали натхненне відеопривітання українців із Новим роком
Поблизу Новозванівки бійці АТО відбили два наступи бойовиків – речник Міноборони
У Німеччині, Іспанії та низці європейських столиць посилюють заходи безпеки до Нового року
ДТП на Волині: Водій врізався у дерево, є загиблі та постраждалі
За минулу добу загиблих немає, один український військовий отримав поранення – речник Міноборони