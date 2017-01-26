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              12:30 Повернення банків-"зомбі": Гонтарева розповіла про викрите Нацбанком кричуще "правове свавілля"
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                    11:02 Шахраї-фальшивомонетники через Інтернет обдурювали охочих орендувати квартири – СБУ
                    11:01 В "Укроборонпромі" пояснили, чому ЗСУ не отримують сучасну українську техніку
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                    10:50 "Київенерго" відреагувало на можливе непродовження контракту з КМДА
                    10:44 "Fire with fire": Трамп впевнений, що використання тортур є ефективним
                      10:17 В Італії знайшли усі 29 жертв снігової лавини
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                            07:39 "Не уявляємо подальшої співпраці": Польща погрожує Україні серйозними наслідками через заборону на в'їзд меру Перемишля
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                                        22:11 Ситуація в Трьохізбенці: бойовики перейшли на малі калібри
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                                            17:29
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                                              17:25

                                              Соцмережі підкорює ролик про головну ялинку України з висоти пташиного польоту

                                              15:15

                                              Із Криму люди масово їдуть на материкову Україну для святкування новорічних свят

                                                18:11

                                                У Нідерландах автопілот Tesla врятував водія від аварії – відео

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                                                У новому потязі Київ–Перемишль польські митники зловили українських контрабандисток

                                                  15:35

                                                  "Ми є тут, щоб у вас була рідна земля": бійці ЗСУ записали зворушливе привітання українців з Новим роком

                                                  12:52

                                                  Президент підписав закон про мораторій на планові перевірки підприємців

                                                    12:49

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                                                    16:36

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                                                    18:13

                                                    Bloomberg: 2017 року гривня стане найстабільнішою валютою у світі

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                                                      18:21

                                                      У ВР зареєстрували законопроект про зменшення швидкості дорожнього руху

                                                        18:27

                                                        "Ластівочка щастя та добробуту": Президент із родиною привітав українців з Різдвом Христовим

                                                        19:19

                                                        Українські туристи, які "застрягли" в аеропорту Дубаї, 7 годин чекали на воду від авіакомпанії

                                                        18:13

                                                        Після візиту в Україну сенатори США заявили, що домагатимуться жорстких санкцій щодо Росії

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                                                          Генштаб планує провести мобілізацію офіцерів запасу

                                                          19:16

                                                          Боєць АТО із опіками 80% тіла потребує допомоги

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                                                          12:52

                                                          Брифінг речника Міноборони з питань АТО Олександра Мотузяника – трансляція завершена

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                                                          Герої не вмирають: Сьогодні день народження загиблого на Майдані білоруса Михайла Жизневського

                                                          11:15

                                                          У Києві прикордонники не дали організувати незаконний канал легалізації громадян Узбекистану – відео

                                                            10:05

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                                                            Омелян: Мінінфраструктури судитиметься за "Укрзалізницю" – відео

                                                            22:11

                                                            Ситуація в Трьохізбенці: бойовики перейшли на малі калібри

                                                            20:49

                                                            50% українців ніколи не займаються фізичними вправами – дослідження

                                                            20:47

                                                            Ворог обстріляв з "Градів" Красногорівку – штаб АТО

                                                            20:08

                                                            Репортаж з Павлополя: Терористи використовують тактику постійного вогневого пресингу

                                                            19:58

                                                            Росія намагатиметься посварити Польщу з Україною – Яхно

                                                            19:49

                                                            Коли школа стає домівкою: чому жінка та її 9-річна дитина мешкають у будівлі сільської школи

                                                            19:28

                                                            Слухання у справі злочинів на Майдані: суддя відмовився взяти екс-беркутівця під варту

                                                            19:23

                                                            Авдіївська "промка": російські снайпери ніби тренуються на живих мішенях

                                                            19:04

                                                            Рішення щодо підпорядкування ПАТ "Укрзалізниця" безпосередньо уряду має ознаки корупційного – економіст

                                                            18:21

                                                            Нацполіція вийшла на злочинне угрупування-"монополіста" у сфері угонів авто преміум-класу

                                                            18:03

                                                            "22PushupChallenge" від Кличка: Очільник Києва віджався під стінами КМДА – відео

                                                              18:01

                                                              Суд відклав розгляд справи щодо квартири Лещенка

                                                              17:26

                                                              ФСБ відпустила Полозова: що розповів сам адвокат про допит у Криму

                                                              16:49

                                                              На Тернопільщині перекинувся рейсовий мікроавтобус: постраждали більше 10 людей

                                                              16:16

                                                              Убивство патрульних у Дніпрі: провину стрілка доведено, справу скерували до суду

                                                              16:00

                                                              Рибачук про конфлікт Омеляна і Балчуна: Для Гройсмана необхідно було публічно розставити акценти

                                                              15:47

                                                              Прес-конференція: "Початок 2017 року: перспективи, плани, прогнози" – трансляція завершена

                                                              15:43

                                                              Ексклюзивно на "5 каналі": Омелян – про публічний конфлікт із головою "Укрзалізниці"

                                                              • Анонс
                                                              15:23

                                                              "Чвари залишайте вдома" – Гройсман прокоментував конфлікт між Омеляном і Балчуном

                                                              15:16

                                                              "Не сказав ні слова": Затриманого у Криму спецслужбами РФ адвоката Полозова відпустили – ЗМІ

                                                              15:01

                                                              На засіданні Кабміну виникла привселюдна суперечка між Балчуном і Омеляном – відео

                                                              14:40

                                                              Взаємодія 24/7: На кордоні з Угорщиною запрацював перший спільний контактний пункт "Захонь"

                                                              13:33

                                                              Мотузяник: Внаслідок бойових дій у Красногорівці поранено українського військового

                                                              13:23

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                                                                13:19

                                                                У Криму співробітники ФСБ затримали адвоката Миколу Полозова

                                                                12:02

                                                                Балчун: За минулий рік "Укрзалізниця" отримала понад 300 млн грн прибутку

                                                                11:30

                                                                КМДА відмовилася продовжувати контракт з "Київенерго"

                                                                11:10

                                                                Рекордний #22PushUpChallenge: 700 курсантів та офіцерів академії Сагайдачного відтискалися на плацу – відео

                                                                11:08

                                                                Засідання Кабінету міністрів України – відео

                                                                10:01

                                                                "Поміняли унітаз": Що змінилось в університеті Карпенка-Карого після розслідування журналістів "5 каналу"

                                                                • Анонс
                                                                00:36

                                                                Глібовицький: Українська стратегія переможе супроти імперських потуг із втягування нас в новий СССР - відео

                                                                22:51

                                                                Справа про розстріл міліціонерів у Києві: підозрювану Заверуху випустили під заставу

                                                                22:19

                                                                Генсек Ради Європи відкрито співпрацює з російською владою – Логвинський

                                                                22:10

                                                                ПАРЄ рішучо вимагає звільнення Сущенка, Сенцова та Семени – резолюція

                                                                21:39

                                                                Кіберборотьба з РФ: Україна має закрити доступ до російських соцмереж – експерт

                                                                21:22

                                                                Про війну – в картинках: в Україні створили проникливий комікс "Охоронці країни"

                                                                20:36

                                                                Термобілизна з орнаментом: студенти та викладачі шиють для бійців АТО найнеобхідніше

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