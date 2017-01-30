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22:55 Вшанання Героїв Крут: У Києві влаштували історичну реконструкцію бою армії УНР за завод "Арсенал"
20:50 Геращенко: Росія блокує виконання Мінських угод, сподіваючись на лояльність нової адміністрації США
19:54 "Київенерго" не перераховуватиме платіжки за тепло для будинків з лічильниками, де не дотримувався температурний режим
19:03 Штаб АТО: Бойовики двічі намагалися вибити з позицій ЗСУ в районі Авдіївки, є загиблі й поранені
18:15 Засудження Великої Британії та "принцип взаємності" від Ірану: Як у світі реагують на "антимігранський" закон Трампа
17:55 "Чистку ГПУ від зрадників": Луценко заявив про затримання заступника облпрокурора Кіровоградщини
17:33 У Харкові курсанти-льотчики влаштували рекордний #22PushupChallenge у вигляді літака – фоторепортаж
16:35 У Харкові до #22PushupChallenge приєдналися 2017 курсантів ВПС, утворивши "живий" літак – відео
13:55 Мотузяник: Минулої доби окупанти цілими батареями застосовували важке озброєння на Маріупольському напрямку
13:51 Церемонія громадського прощання із Олександром Олесем та його дружиною Вірою – трансляція завершена